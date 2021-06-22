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9:52

Жителя Свердловской области оштрафовали за нелестные комментарии о Путине и Терешковой

фото ЗакС политика Жителя Свердловской области оштрафовали за нелестные комментарии о Путине и Терешковой

Городской суд Шалинска Свердловской области решил оштрафовать на 60 тысяч рублей местного жителя Сергея Усольцева за комментарий в социальной сети "ВКонтакте", уведомил "МБХ медиа" адвокат Роман Качанов.

Он уточнил, что дело касалось неодобрительного высказывания Усольцева о действующем президенте Владимире Путине и бывшей космонавтки, депутата Госдумы Валентины Терешковой.

"Речь идет о комментариях за 3 мая 2020 года. В них прямо не упоминается ни Путин, ни Терешкова. Мы просили суд прекратить дело в связи с истечением сроков давности, но нам в этом было отказано. В итоге по двум протоколам назначили по 30 тысяч рублей штрафа. В ближайшее время обжалуем это решение", - рассказал Качанов.

В итоге Усольцеву инкриминировали оскорбление представителя власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).

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