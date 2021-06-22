"Дискриминация неминуемо наступит": Песков высказался об опасности граждан без иммунитета к COVID-19

Президентсий пресс-секретарь Дмитрий Песков выступил перед журналистами с новым заявлением относительно пандемии коронавируса и ее третьей волны. Чиновник, не сразу пришедший к публичному одобрению обязательной вакцинации, на этот раз обратил внимание сограждан на общественную опасность, которую несут в себе не привитые от инфекции россияне.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что в июне, с интенсивным ростом заболеваемости COVID-19 руководство ряда регионов стало вводить обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Кроме того, в Москве и Подмосковье появились заведения общепита, свободные от коронавируса: воспользоваться их услугами могут только привитые горожане.