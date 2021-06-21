Новгородская область ввела обязательную вакцинацию для работающих с октября

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей страничке во "ВКонтакте" объявил о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса с октября.

По словам Никитина, с октября документы о прививках, медотводах или о перенесенном коронавирусе станут для жителей области "пропуском на работу". Остальным придется минимум раз в неделю за свой счет или за счет работодателей сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Также Никитин анонсировал введение новых ограничений в Новгородской области с 22 июня. С этого момента предприятия торговли и общепита не должны будут допускать к работе невакцинированных сотрудников без средств защиты, также не рекомендуется отправлять непривитых рабтников в командировки в другие регионы.

Напомним, 21 июня введение обязательной вакцинации также анонсировала Мурманская область. Таким образом, число регионов, которые ввели обязательную регистрацию, вместе с Новгородской и Мурманской областями возрастет до 14. В том числе такие меры ввели в Ленобласти и Петербурге: в последнем Александр Беглов пообещал добиться вакцинации 65% чиновников к середине августа.

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