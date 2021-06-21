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10:24

В Мурманской области введут обязательную вакцинацию для ряда работников и госслужащих

фото ЗакС политика В Мурманской области введут обязательную вакцинацию для ряда работников и госслужащих

Власти Мурманской области планируют в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников нескольких сфер и госслужащих, передает РИА "Новости".

Об этом решении объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании.

"Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Все процедуры, сроки и порядки определим в ближайшие два дня, дополнительно объявим. Это точно коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита", - сказал Чибис.

Сроки и порядок вакцинации будут определены не позднее среды, 23 июня. Он отметил, что количества привитых жителей региона и сохранившихся антител после болезни недостаточно для формирования коллективного иммунитета, а коронавирус становится все более агрессивным.

Ранее в Мурманской области ввели новые ограничения в связи с эпидемией. Заведения общепита в регионе теперь не работают с 23:00 до 6:00, а общественный транспорт должен быть заполнен на 2/3 от общей вместимости.

 

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