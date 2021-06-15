Власти Мурманской области заметно "суровее" ужесточили COVID-ограничения, чем Петербург

Начиная с 18 июня в Мурманской области вводятся новые, более ужесточенные, противоэпидемические правила: соответствующее распоряжение подписал региональный глава Андрей Чибис.

Так, заведениям общепита разрешается работать с 06:00 до 23:00, а городскому транспорту предписано принимать лишь 2/3 пассажиров от общей вместимости.

"С пятницы вводим ограничение по времени работы общепита – возвращаемся к режиму работы с 06:00 до 23:00. Клубы и бары также после 23:00 работать не будут", - распорядился Чибис.

Кроме того, работодателям рекомендовано ввести гибкий график для работников в начале дня, а госучреждениям - отправить 30% сотрудников на удалённый формат службы. Наконец, власти пообещали усилить контроль за соблюдением санитарных правил в магазинах и ТЦ.

В Петербурге новые "антиковидные" ограничения вводятся 17 июня: в основном, они коснутся работы ТЦ и общепита.