Дмитриева поддержала обязательную вакцинацию петербуржцев

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева на фоне растущих показателей заболеваемости одобрила идею о массовой и обязательной прививочной кампании от коронавируса. Свои соображения на этот счет политик высказала в эфире "Эха Петербурга".

"Используя кредит доверия, я призываю наших граждан - идите и вакцинируйтесь, это полностью не снимает риск, но существенно его снижает", - развернула она свой главный тезис.

Дмитриева добавила, обращаясь к потенциальным критикам своей позиции, что и она, и вся ее семья, включая 89-летнюю мать, вакцинировались "Спутником V".

Отметим, что сегодня же, 22 июня, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков предупредил, что дискриминация не привитых людей в тои или ином виде неизбежна, поскольку они, с его точки зрения, стали представлять собой общественную опасность.

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