Доля вакцинированных в регионах СЗФО оказалась самой низкой в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил последние данные по вакцинации от коронавируса и констатировал, что его регион в этом отношении - самый отстающий во всем Северо-Западном федеральном округе.

"Хочется организовать экскурсию в "красную зону" псковской инфекционки, чтобы противники вакцинации увидели, как болезнь протекает в серьезной форме. Такое мероприятие многих бы отрезвило", - цитирует чиновника "Псковская лента новостей".

Предложение федерального уровня об обязательной вакцинации 60% сотрудников некоторых учреждений, по примеру Москвы, Ведерников активно поддерживает, и призывает Роспотребнадзор не ограничиваться одной столицей.