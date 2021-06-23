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13:18

ЗакС намерен заседать не менее чем до середины июля

фото ЗакС политика ЗакС намерен заседать не менее чем до середины июля

Законодательное собрание Петербурга не успеет рассмотреть все вопросы текущего созыва на заседаниях 23 июня и 7 июля, заявил спикер городского парламента Вячеслав Макаров

Он допустил, что работа продолжится и после. 

- У нас столько вопросов… Мы пока не рассмотрим все вопросы, не будем уходить, - пообещал Макаров. 

Спикер также сообщил, что обычно продолжает работать даже во время отпуска. 

- Я вообще всегда писал заявления на отпуск, но не уходил, работал. Уверен, что и коллеги так поступают, - добавил спикер. 

ЗакС собирается объявить перерыв в работе 30 июня, а потом возобновить её в июле. Депутатам объяснили, что пропуск необходим из-за жары и коронавируса.

 

Сергей Еремеев


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