ЗакС намерен заседать не менее чем до середины июля

Законодательное собрание Петербурга не успеет рассмотреть все вопросы текущего созыва на заседаниях 23 июня и 7 июля, заявил спикер городского парламента Вячеслав Макаров.
Он допустил, что работа продолжится и после.
- У нас столько вопросов… Мы пока не рассмотрим все вопросы, не будем уходить, - пообещал Макаров.
Спикер также сообщил, что обычно продолжает работать даже во время отпуска.
- Я вообще всегда писал заявления на отпуск, но не уходил, работал. Уверен, что и коллеги так поступают, - добавил спикер.
ЗакС собирается объявить перерыв в работе 30 июня, а потом возобновить её в июле. Депутатам объяснили, что пропуск необходим из-за жары и коронавируса.
Сергей Еремеев
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