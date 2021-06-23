Супругу полпреда в СЗФО лишили полномочий судьи Уставного суда

Заксобрание Петербурга оставило жену полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана Наталью Гуцан без должности судьи Уставного суда.

Также прекращены полномочия судей Марины Матвеевой, Игоря Тимофеев и Антонины Шевченко.

Как объяснил депутат "Единой России" Дмитрий Тугов, городской парламент обязан прекратить полномочия каждого судьи отдельным голосованием. Ранее решением ЗакСа, в соответствии с изменением федерального законодательства, был упразднен Уставный суд. Его работа прекратится 1 июля.

Сергей Еремеев

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