Совфед одобрил запрет на демонстрацию портретов лидеров нацистской Германии

Совет Федерации одобрил законопроект, вводящий запрет на публичную демонстрацию изображений нацистских лидеров, передает ТАСС.

Поправки вносятся в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности". Они устанавливают запрет на публичную демонстрацию "изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала". Исключение должны составить случаи, когда такие фото используются "для формирования негативного отношения к идеологии нацизма" и "если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Напомним, в третьем чтении Госдума приняла этот законопроект в середине июня.

Напомним, в 2020 году СК возбудил десяток подобных уголовных дел после того, как акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа – на 90 тысяч.

фото: council.gov.ru