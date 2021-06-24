Песков предложил недовольным обязательной вакцинацией работникам сферы услуг уволиться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса остается добровольной, однако тем работникам сферы услуг, которые не хотят делать прививку, нужно увольняться и искать работу в другой сфере, передает "Интерфакс".

"В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать - он просто должен перестать работать в сфере услуг", - сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, отказавшимся от прививки нужно искать работу в той сфере, где вакцинироваться необязательно. Песков считает, что в этом заключается "добровольность" вакцинации, поскольку человек может "поменять работу".

"Если вы работаете в сфере услуг и вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что такие меры связаны "с пандемией и необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки".

Уже почти два десятка российских регионов ввели обязательную вакцинацию сотрудников сфер торговли, общепита, транспорта, услуг, культуры, госслужащих. В том числе обязательная вакцинация введена в Петербурге и Ленобласть. Губернатор Александр Беглов обещал добиться вакцинации 65% чиновников к середине августа.

За сутки 23 - 24 июня в России впервые выявили более 20 новых тысяч случаев COVID-19 с конца января 2021 года.

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