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14:36

Псковским отелям запретили принимать непривитых либо не протестировавшихся туристов

фото ЗакС политика Псковским отелям запретили принимать непривитых либо не протестировавшихся туристов

Расположенные на территории Псковской области гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы, пансионаты и санатории начиная с 27 июня закрывают доступ для непривитых либо не протестировавшихся постояльцев, прибывающих из других регионов, информирует пресс-служа регионального правительства.

В течение последней недели в области зафиксирована очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом в регионе отмечается самые низкие в СЗФО темпы вакцинации граждан.

Крупные очаги заражения находятся в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано почти 40 тысяч заболевших COVID-19, погибли 446 человек. В области запрещено проводить корпоративы, при этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной заполняемости залов.

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