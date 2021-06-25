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13:45

Смольный "изучает возможность" строительства нового небоскреба "Газпрома"

фото ЗакС политика Смольный "изучает возможность" строительства нового небоскреба "Газпрома"

Губернатор Александр Беглов 25 июня ответил на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского ("Яблоко") о недопустимости возведения нового небоскреба "Газпрома" в Петербурге. В своем ответе губернатор сообщил, что сейчас правительством города только решается вопрос о возможности разместить в городе 700-метровый небоскреб, и окончательного решения о строительстве еще не принято. Копию письма Вишневский разместил в своем Telegram-канале

Депутат назвал такой ответ Беглова неудовлетворительным.

"На мой взгляд, нет ни малейшей законной возможности строить 700-метровую башню, искажающую исторические панорамы города. И изучать тут нечего. Если, конечно, не хотят наплевать на закон, на традиции Петербурга и на нахождение  Петербурга в списке всемирного наследия ЮНЕСКО" - прокомментировал письмо губернатора Борис Вишневский. 

В своем обращении к губернатору от 7 июня Вишневский сообщил, что предложенный "Газпромом" проект небоскреба высотой в 703 метра сильно исказит "небесную линию" города и историческую панораму Петербурга, и призвал отказаться от этого проекта. Он также отметил, что против строительства выступили почетный гражданин Петербурга Олег Басилашвили и Научный комитет по культурным ландшафтам Национального комитета ИКОМОС. 

В мае 2021 года "Газпром" сообщил о планах возвести в Петербурге еще один небоскреб. Высота нового офиса по замыслу создателей составит 703 метра и будет отсылать к году основания Петербурга. Градозащитники эту идею не оценили. 

Константин Леньков


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