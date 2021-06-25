Смольный "изучает возможность" строительства нового небоскреба "Газпрома"

Губернатор Александр Беглов 25 июня ответил на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского ("Яблоко") о недопустимости возведения нового небоскреба "Газпрома" в Петербурге. В своем ответе губернатор сообщил, что сейчас правительством города только решается вопрос о возможности разместить в городе 700-метровый небоскреб, и окончательного решения о строительстве еще не принято. Копию письма Вишневский разместил в своем Telegram-канале.

Депутат назвал такой ответ Беглова неудовлетворительным.

"На мой взгляд, нет ни малейшей законной возможности строить 700-метровую башню, искажающую исторические панорамы города. И изучать тут нечего. Если, конечно, не хотят наплевать на закон, на традиции Петербурга и на нахождение Петербурга в списке всемирного наследия ЮНЕСКО" - прокомментировал письмо губернатора Борис Вишневский.

В своем обращении к губернатору от 7 июня Вишневский сообщил, что предложенный "Газпромом" проект небоскреба высотой в 703 метра сильно исказит "небесную линию" города и историческую панораму Петербурга, и призвал отказаться от этого проекта. Он также отметил, что против строительства выступили почетный гражданин Петербурга Олег Басилашвили и Научный комитет по культурным ландшафтам Национального комитета ИКОМОС.

В мае 2021 года "Газпром" сообщил о планах возвести в Петербурге еще один небоскреб. Высота нового офиса по замыслу создателей составит 703 метра и будет отсылать к году основания Петербурга. Градозащитники эту идею не оценили.

Константин Леньков

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