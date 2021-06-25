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Муниципал

15:51

МО "Город Пушкин" ищет авто за 1,6 млн рублей

фото ЗакС политика МО "Город Пушкин" ищет авто за 1,6 млн рублей

Администрация МО "Город Пушкин" 25 июня разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку легкового автомобиля с максимальной ценой контракта 1,6 млн рублей. Получить новую машину муниципалы хотят до декабря 2021 года. Прием заявок продлится до 5 июля. 

В идеале, как указано в заявке, для нужд муниципалитета подошел бы Peugeot Partner Crossway в оттенке "темно-синий металлик", выпущенный не позднее 2020 года. У петербургских дилеров цена на эту модель, как правило, не превышает 1,4 млн рублей, впрочем, в обосновании цены администрация муниципалитета указала три одинаковых предложения за 1,6 млн рублей. МО "Город Пушкин" также устроит другой аналогичный пятидверный универсал с бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Автомобиль должен отвечать всем современным требованиям безопасности. 

За 2021 год это уже четвертая попытка МО "Город Пушкин" приобрести автомобиль. В апреле две заявки остались проигнорированы - желающих предоставить муниципальному округу машину не нашлось. Другой аукцион, объявленный в мае, заказчик отменил в связи с "изменением потребности". 

Ранее, МО "Введенский" искал LADA Niva Travel в комплектации "Luxe". Аукцион выиграл единственный участник ООО "Город русских машин юг", предложив максимально высокую цену - 976 тысяч рублей.  

Константин Леньков

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