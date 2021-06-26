"Главное - не пугать людей": Милонов отверг идею обязательной вакцинации всех взрослых

Идею о необходимости принудительной вакцинации всех совершеннолетних в России, предложенную кабмину Российским союз промышленников и предпринимателей и Федерацией независимых профсоюзов, скептически воспринял петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов. В его картине мира граждане все же должны иметь выбор в таких случаях, при этом пропагандировать прививку он считает уместным.

"Я думаю, что Федерация профсоюзов должна была выпустить призыв ко всем членам профсоюзов вакцинироваться. Это лучше, чем призывать всех обязательно делать прививки. <...> Главное – не пугать людей, так как это только работает против", - произнес политик свои соображения по теме в эфире "Радио 1".

Единоросс напомнил про противоказания к прививке, допустив при этом, что обязательная вакцинация людей, уклоняющихся от прививки вообще без всякого основания, все еще остается дискуссионным вопросом: "вот к ним в условиях эпидемии какие-то меры можно применять". Резюмируя, Милонов признался, что очень не хочет видеть общество расколотым на убежденных "привитых" и "непривитых".

Отметим, что отношение Кремля к обязательной вакцинации в июне резко менялось, что было хорошо заметно на примере высказываний президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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