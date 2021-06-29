Вишневский подготовил законопроект, обязывающий Смольный публиковать коронавирусную статистику

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский внес на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга проект закона, согласно которому правительство города должно будет обязана на своем сайте ежедневно публиковать сведения о ситуации с COVID-19.

В информационные сообщения, согласно документу, должны входить количество заболевших и выздоровевших за сутки, число вакцинировавшихся, количество больных, помещенных в стационары, в том числе находящихся на искусственной вентиляции легких, количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением, и числе свободных коек в медучреждениях.

В настоящее время Смольный публикует только часть из этой информации: ежедневное количество заболевших и выздоровевших, общее число умерших и количество вакцинировавшихся. Вишневский называет эти данные "выжимками" из общей статистики.

- С конца декабря до 2 июня ежедневно публиковались бюллетени их межведомственного координационного совета. Там была информация, сколько госпитализаций, сколько человек на ИВЛ, сколько под наблюдением, сколько свободных коек и так далее. Это дает возможность оценить картину обычному гражданину. Если я ее вижу и руководствуюсь ею, а не тем, что говорит мне губернатор по телевизору, я планирую свое поведение, - заявил ЗАКС.Ру Вишневский.

Как рассказал депутат, от различных людей, "причастных к городской медицине и городской власти" он слышал, что неполная статистика будет публиковаться пока идет чемпионат Европы по футболу, одной из столиц которого стал Петербург.

Законопроект "яблочника" находится на юридической экспертизе. Вишневский надеется успеть внести его с голоса уже на ближайшем заседании ЗакСа 7 июля.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.