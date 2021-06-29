Рыбаков потребовал от генпрокурора наказать ответственных за проведение "Алых парусов"

Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил обращение (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) генеральному прокурору России Игорю Краснову из-за проведения в разгар пандемии коронавируса праздника выпускников "Алые паруса". Рыбаков в письме напомнил, что в Петербурге действует постановление правительства о противодействии распространению COVID-19. Документ запрещает проведение публичных мероприятий, культурные и спортивные мероприятия можно проводить при согласовании с властями.

"Алые паруса" посетили более 40 тысяч человек, которые не соблюдали социальную дистанцию с масочными режимом, отметил Рыбаков со ссылкой на комитет по образованию Петербурга и СМИ. Меры по индивидуальной защите от коронавируса и не могли соблюдаться на таком массовом уличном мероприятии, считает лидер "Яблока". При этом, добавил Рыбаков, количество смертей от COVID-19 в городе возрастает.

"В условиях распространения COVID-19, роста числа заболевших и повышения уровня смертности, считаю неправомерным согласование Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу числа участников праздника, превышающего 500 человек. Считаю неправомерным решение Правительства Санкт-Петербурга о проведении мероприятия "Алые паруса" в традиционном формате", - написал Рыбаков.

Он потребовал от генпрокурора определить тех, кто принял решение о проведении "Алых парусов" в традиционном формате, и привлечь их к ответственности.

Напомним, праздник выпускников прошел в Петербурге 25 июня. После мероприятия курирующий молодежную политику вице-губернатор Александр Бельский заявил, что все возможные меры по профилактике коронавируса на празднике были соблюдены. Губернатор города Александр Беглов сказал, что всех участников "Алых парусов" предупредили о возможных рисках.

текст: София Саттарова / фото: Константин Леньков