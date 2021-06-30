Ведущие объяснили проблемы со связью на "Прямой линии" DDoS-атаками на пресс-центр

В ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным стали наблюдаться проблемы с выходом граждан в прямой эфир, а также общей "перегруженностью" специализированного мобильного приложения, с помощью которого ведущие выбирают тот или иной раздел и озвучивают вопросы, собранные в нём.

Одна из ведущих, отрываясь от социального вопроса про безработицу, сообщила, что на пресс- и колл-центр активно ведутся DDoS-атаки, в связи с чем эфир часто обрывается.

"Прямая линия" с президентом длится уже два с половиной часа. Главе государства уже задали вопросы про вакцинацию и рост цен на продукты. Также он рассказал про собственную прививку и пообещал не блокировать иностранные соцсети.