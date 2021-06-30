Жителей Ленобласти стимулируют привиться от COVID-19 скидкой в магазине или билетами на футбол

В Ленинградской области придумали новый способ побуждения граждан к вакцинации от коронавируса. В регионе, как сообщает пресс-служба его адиминистрации, стартовала акция под названием "ПриКолись": отныне каждый, кто сделает себе прививку, сможет получить, на выбор, либо купон для покупок в спортивном магазине, либо сертификат на бесплатное посещение матчей областного футбольного клуба "Ленинградец" в течение всего следующего сезона. Команда с таким названием выступает в третьем российском футбольном дивизионе.

Получить свой подарок привитые жители смогут, предъявив документ о совершенной ими вакцинации и паспорт. Акцию проводит комитет по физической культуре и спорту.

Отметим, что ранее в регионе была объявлена и внедрена другая поощрительная мера: сотрудникам любых организаций пообещали предоставить полноценный выходной день после дня вакцинации.