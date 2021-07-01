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В Петербурге хотят распространить "коронавирусные" выплаты только на привитых врачей

фото ЗакС политика В Петербурге хотят распространить "коронавирусные" выплаты только на привитых врачей

Петербургское правительство подготовило проект постановления, меняющий порядок выплат медработникам, которые пострадали от коронавируса во время службы. Первым на текст обратило внимание издание "Фонтанка".

Из текста документа следует, что теперь компенсации возможны только при доказанном факте вакцинации того или иного сотрудника от инфекции. Вопрос о судьбе тех врачей и водителей скорой помощи, кому мешают привиться медицинские противопоказания, пока остается открытым.

Напомним, что с прошлого года Смольный установил следующую градацию компенсационных выплат: за заражение при исполнении долга полагалось 300 тысяч, за тяжелое и приведшее к инвалидности заражение - 500 тысяч, а в случае смерти сотрудника от COVID-19 его родственникам выплачивался один миллион рублей. Зачастую медработникам приходилось долго и со скандалом доказывать, что факт заражения пришелся именно на время их смены и в результате контактов с пациентами, но о вакцинации как об условии прежде речь не шла.

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