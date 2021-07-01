Макаров поздравил петербургских реставраторов с профессиональным праздником

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров обратился ко всем реставраторам города в связи с их профессиональным праздником 1 июля, который традиционно отмечается в день основания Ленинградской архитектурно-реставрационной мастерской. Знаменательное событие имело место сразу после окончания Великой Отечественной войны, в 1945 году.

"Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская объединила лучших мастеров старшего поколения. Благодаря уму и таланту этих специалистов в Ленинграде была разработана первая в мире уникальная комплексная методика современного реставрационного процесса. Именно они проводили сложнейшие работы по консервации пострадавших после войны дворцов и парков, вели деятельность по сбору научных материалов, обмеры и фотофиксацию", - говорится в заявлении единоросса.

Макаров отдает дань уважения и новому поколению реставраторов. По мнению политика, во многом благодаря их высококачественной работе город принимает колоссальное количество туристов со всего мира, поскольку они воссоздали десятки ценнейших архитектурных памятников.