Суд запретил сносить старинный дом на Уральской улице

Суд признал правоту активистов, защищающих дореволюционный дом 8Б на Уральской улице, которому грозит снос ради строительства на его месте гостиницы. В настоящее время здание не числится культурно-историческим памятником, но пока КГИОП рассматривает заявление о включении его в соответствующий реестр, снос, по решению суда, запрещен. Об этом сообщает петербургское отделение ВООПИиК. Собственник намеревался начать работы уже с 1 августа.

По мнению активистов, которых поддерживает депутат ЗакСа Алексей Ковалев, двухэтажное сооружение может представлять собой последний из сохранившихся корпусов канатной фабрики купца Сазонова.

Отметим, что в Василеостровском районе существует особая правовая зона: правила регулирования застройки в ее пределах позволяют сносить даже здания с большой историей.