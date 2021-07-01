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Новости 12:03

Суд запретил сносить старинный дом на Уральской улице

фото ЗакС политика Суд запретил сносить старинный дом на Уральской улице

Суд признал правоту активистов, защищающих дореволюционный дом 8Б на Уральской улице, которому грозит снос ради строительства на его месте гостиницы. В настоящее время здание не числится культурно-историческим памятником, но пока КГИОП рассматривает заявление о включении его в соответствующий реестр, снос, по решению суда, запрещен. Об этом сообщает петербургское отделение ВООПИиК. Собственник намеревался начать работы уже с 1 августа.

По мнению активистов, которых поддерживает депутат ЗакСа Алексей Ковалев, двухэтажное сооружение может представлять собой последний из сохранившихся корпусов канатной фабрики купца Сазонова.

Отметим, что в Василеостровском районе существует особая правовая зона: правила регулирования застройки в ее пределах позволяют сносить даже здания с большой историей.

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Ковалев Алексей Анатольевич 

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