Глава комитета по природопользованию Беляев уходит в отставку

Председатель комитета Смольного по природопользованию Денис Беляев написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на него самого. Решение он объяснил семейными обстоятельствами.

На своем посту Беляев проработал два года, сменив летом 2019 года Игоря Григорьева. На период его работы, в частности, пришлась передача полигона "Красный бор" в федеральное ведение. В июне КСП отчиталась об обнаруженных в деятельности комитета за 2018-2020 годы нарушениях на общую сумму 53,3 млн рублей.

Среди всех глав комитетов петербургского правительства Беляев имел в 2020 один из самых низких задекларированных доходов - 2,7 млн рублей.