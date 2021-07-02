Протесты жителей петербургского Юго-Запада танцем поддержали "Гореловские бабушки"

С жителями выходящих к берегу Финского залива новостроек солидаризовалась инициативная группа женщин, называющих себя "Гореловские бабушки". Местные активисты последовательно выступают против торговых точек и питейных заведений в границах береговой линии в Красносельском районе, и "бабушки", которые придерживаются схожей позиции, снялись в музыкальном клипе на берегу пляжа. В форме моряков пять женщин исполняют танец.

"Наше выступление мы посвящаем нашим соседям из ЖК "Ленинский парк" и "Прибалтийский", борющимся против стихийной торговли и питейных заведений в зонах отдыха петербуржцев и за здоровую экологическую среду", - таким комментарием сопровождается их видеоролик.

Отметим, что это не единственная социальная проблема, которую поднимают жители Юго-Запада: долгое время и не без успеха они боролись за то, чтобы строительство новой трассы отодвинули от так называемого "жемчужного пляжа", а сейчас они сосредоточены на борьбе со свалками в устье Красненькой речки.

фото: Gorelovskiye babushki / ВКонтакте