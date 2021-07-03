Псковичей попросил привиться от коронавируса митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), иногда называемый в СМИ "духовником президента", сделал несколько заявлений на тему пандемии коронавируса и новой волны заболеваемости. В своем видеообращении он признался, что записать этот ролик его сподвигли печальные обстоятельства в виде четырех смертей близких людей от COVID-19. Тихон рассказал, что сам привился "Спутником V" и очень доверяет специалистам из Центра имени Гамалеи, которые разработали эту вакцину.

"И совсем недавно, дней 10 назад, врачи посоветовали привиться и третий раз. Они объяснили мне, что нынешний штамм вируса, индийский, очень агрессивен. И он преодолевает даже среднего уровня неплохой иммунитет. Только высокий иммунитет способен защитить человека от этой болезни. И второй, и третий раз лично у меня никаких последствий не было", - поделился с аудиторией митрополит.

Религиозный деятель призвал всех жителей Псковской области последовать его примеру. Шевкунов также добавил, что те священнослужители, которые разубеждали или разубеждают по тем или иным причинам прихожан прививаться, несут "полную каноническую ответственность" за возможный вред от этих советов.

Отметим, что, как и по всей стране, в Псковской области растет заболеваемость коронавирусом. За последние сутки новых случаев болезни зафиксировали 133, а умерло, по официальным данным, еще два человека.