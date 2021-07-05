           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:19

Оргкомитет: УЕФА не высказывал претензий из-за заражения финский болельщиков в Петербурге на Евро-2020

фото ЗакС политика Оргкомитет: УЕФА не высказывал претензий из-за заражения финский болельщиков в Петербурге на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не высказывал претензий оргкомитету российской части чемпионата Европы по футболу из-за заражения нескольких сотен финских болельщиков коронавирусом после матчей в Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на гендректора оргкомитета Алексея Сорокина.

"Претензий мы никаких не слышали. Да, когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться, чем у себя дома", — сказал Сорокин.

По его словам, УЕФА проводил масштабное исследование о влиянии походов на стадион на шансы заразиться коронавирусом, и это исследование показало, что таким образом подхватить коронавирус сложно. 

Министерство здравоохранение Финляндии отчитывалось, что после поездки в Петербург коронавирусом заразились порядка 300 болельщиков. Всего на матчах в России, по данным ведомства, побывали более 4,5 тысяч финнов. 

Петербург в рамках Евро-2020 принял шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Турнир завершится 11 июля. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru