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Муниципалам Петербурга разрешили благоустраивать объекты культурного наследия

фото ЗакС политика Муниципалам Петербурга разрешили благоустраивать объекты культурного наследия

Заксобрание Петербурга 7 июля приняло в третьем чтении закон, разрешающий органам местного самоуправления благоустраивать объекты культурного наследия, которые находятся на территории их муниципалитетов.

В документе указано, что работы по сохранению памятников по-прежнему не относятся к полномочиям муниципалов.

Ранее один из авторов инициативы, единоросс Денис Четырбок, сообщил, что на написание документа его побудила ситуация с парком Александрино, состояние которого оставляет желать лучшего. Также в работе над законом принимали участие депутаты "Единой России" Михаил Барышников, Юрий Гладунов, Сергей Никешин и член КПРФ Александр Рассудов

В случае подписания губернатором закон вступит в силу с начала 2022 года.

Сергей Еремеев

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