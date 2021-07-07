Льготы по транспортному и земельному налогам в Петербурге будут давать без предварительных заявок

Заксобрание Петербурга на заседании 7 июля приняло в первом чтении законопроект о беззаявительном порядке предоставления льгот по транспортному и земельному налогам. Ранее порядок их применения определен не был.

Документ внесли депутат от "Единой России" Денис Четырбок и его коллега из КПРФ Александр Рассудов.

— Этот законопроект, как сейчас модно говорить, развивает клиентоориентированные функции государства, — отметил Рассудов.

Депутат напомнил, что беззаявительный порядок уже действует в отношении льгот по налогу на имущество физических лиц.

Сергей Еремеев