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Новости 11:15

Льготы по транспортному и земельному налогам в Петербурге будут давать без предварительных заявок

фото ЗакС политика Льготы по транспортному и земельному налогам в Петербурге будут давать без предварительных заявок

Заксобрание Петербурга на заседании 7 июля приняло в первом чтении законопроект о беззаявительном порядке предоставления льгот по транспортному и земельному налогам. Ранее порядок их применения определен не был.

Документ внесли депутат от "Единой России" Денис Четырбок и его коллега из КПРФ Александр Рассудов

— Этот законопроект, как сейчас модно говорить, развивает клиентоориентированные функции государства, — отметил Рассудов. 

Депутат напомнил, что беззаявительный порядок уже действует в отношении льгот по налогу на имущество физических лиц.

Сергей Еремеев

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