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Смольный намерен поддерживать петербургский кинематограф бюджетными деньгами

фото ЗакС политика Смольный намерен поддерживать петербургский кинематограф бюджетными деньгами

Правительство Петербурга в ближайшие годы планирует направлять средства из городской казны не только на производство фильмов, которые снимают социально ориентированные НКО, но и коммерческим кинокомпаниям. Соответствующий законопроект Смольного ЗакС принял за основу 7 июля.

Согласно документу, в закон "Об отдельных мерах государственной поддержки кинематографии в Санкт-Петербурге" вносится поправка о том, что городское правительство может поддерживать кинематограф денежными субсидиями. В настоящее время поддержка ограничивается только созданием условия для организации съемок.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова заявила, что кинематограф поддерживать нужно, но нельзя допускать, чтобы за государственный счёт снимались псевдоисторические и аморальные картины. В качестве примера она назвала фильм "Сволочи". 

— "Производство душ важнее производства танков", — процитировала Ходунова Иосифа Сталина. — Уже тогда было понятно, что воспитание гражданина великой страны невозможно без кинематографии.

Сергей Еремеев

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