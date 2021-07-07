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Новости 11:43

ЗакС Петербурга принял законопроект в защиту легальных мангальщиков

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга принял законопроект в защиту легальных мангальщиков

Законодательное собрание Петербурга 7 июля утвердило в первом чтении проект закона единоросса Алексея Макарова в поддержку отдыхающих, которые жарят шашлыки в специально отведенных местах на территории зеленых зон.

Принятой поправкой уточняется, что штрафовать за разжигание костров и использование мангалов на территории специально отведенных мест в парках и городских лесах нельзя. 

Макаров уточнил, что в настоящее время жаровни оборудованы в 42 зонах отдыха. В основном, они находятся в Курортном и Кронштадтском районах. Депутат уверен, что комитет по благоустройству должен установить новые площадки в различных районах городах.

Сергей Еремеев

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