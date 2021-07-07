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"Это вызов обществу": Макаров высказался о скандале с рекламой "ВкусВилла"

фото ЗакС политика "Это вызов обществу": Макаров высказался о скандале с рекламой "ВкусВилла"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал противников рекламы магазина "ВкусВилл" с участием квир-семьи. На брифинге в Мариинском дворце 7 июля спикер ЗакСа, назвал "вызовом обществу" материал, появившийся и позже удалённый с сайта компании. 

— У нас абсолютное большинство жителей России поддержали поправки в Конституцию, где чётко расписано, что такое традиционная семья, что такое брак: союз между мужчиной и женщиной. А мы тут начинаем… Продуктовый магазин рекламирует непонятно что. Это что? Это вызов обществу. Подобная реклама ничего не несёт, только разрушение сознания человека, тем более детей, маленького человека, — заявил Макаров. 

Спикер ЗакСа подчеркнул, что под маркой продуктового магазина, по его мнению, пытались прорекламировать "нетрадиционную семью". 

— Жёстко за это нужно спрашивать, — призвал Макаров. 

Также он поздравил горожан с наступающим Днём Петра и Февроньи и сказал, что эти персонажи были реальными людьми, которые стали святыми, пройдя сложный путь. 

Напомним, сеть магазинов полезного питания "ВкусВилл" ранее разместила на своём сайте текст, в котором семьи рассказывали о любимой еде. Среди героев материала оказалась однополая пара девушек. Это вызвало шквал недовольства консервативной общественности, магазин стал получать жалобы и угрозы. Кроме того, об угрозах в свой адрес сообщили героини материала. 

Позже "ВкусВилл" удалил статью и извинился перед своими покупателями. Это также вызвало недовольство: многие клиенты посчитали, что "ВкусВилл" пошёл на поводу у гомофобной общественности и поставил в ещё более неудобное положение людей, о которых писал.

 

Сергей Еремеев

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Макаров Вячеслав Серафимович 

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