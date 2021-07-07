Голикова: В Петербурге фиксируется рост заболеваемости COVID-19 из-за Евро-2020

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента Владимира Путина заявила, что в Петербурге зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на фоне проведения матчей чемпионата Европы по футболу в городе.

По словам Голиковой, организаторы чемпионата и власти Петербурга старались соблюдать ограничительные меры, но "под влиянием эмоций" граждане "не до конца" им следовали.

"На сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер", — сказала Голикова.

В Петербурге в последние дни регистрируется по 1,8 – 1,9 тысяч новых случаев заражения COVID-19, и с каждым днем их все больше. Также министерство здравоохранения Финляндии отчитывалось, что после поездки в Петербург коронавирусом заразились порядка 300 болельщиков.

Петербург в рамках Евро-2020 принял шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Турнир завершится 11 июля.