Участника Pussy Riot Софеева арестовали на 12 суток

Суд арестовал участника Pussy Riot Александра Софеева на 12 суток, передает "Новая газета".

Ранее Тверской суд Москвы не стал рассматривать составленный на него протокол, вернув в полицию.

Полицейские задержали Софеева накануне, в тот же день, когда он вышел после ареста в 15 суток. На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Накануне полицейские также задержали фотографа Дмитрия Воронцова и участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Алехину арестовали на 15 суток. На нее составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полиции). В протоколе указано, что она якобы нецензурно выразилась в сторону полицейских, из-за чего и была задержана. При этом задержали ее прямо на выходе из спецприемника, где она отбывала арест в 15 суток перед этим, и на опубликованном видео с этим моментом слышно, что она успела лишь поблагодарить встретивших ее друзей.