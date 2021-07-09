Беглов обвинил КПРФ и "Яблоко" в популизме и голосовании против бюджета

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая 9 июля на конференции регионального отделения "Единой России", раскритиковал депутатов ЗакСа от КПРФ и "Яблока", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Глава города упрекнул оппозиционных парламентариев в том, что они во время пандемии отказались голосовать за поправки в бюджет города. Он отметил, что представители этих партий не поддерживают утверждение бюджета систематически, при этом якобы "не предлагая конкретных решений".

Также Беглов заявил, что коммунисты и "яблочники" якобы вносили на рассмотрение ЗакСа "спекулятивные" законопроекты.

- Законодательная деятельность партии "Яблоко" не запомнилась ни одним законом. Только выступления отдельных деятелей. И вся эта возня происходила на фоне реальной титанической работы нашего общества, наших горожан, работы партии большинства, - заявил губернатор.

"Единая Россия", по словам Беглова, зарекомендовала себя как реальная сила.

Спикер ЗакСа и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров, в свою очередь, отметил, что оппоненты его партии призывают голосовать за кого угодно кроме "Единой России".

- Рубаху рвут на себе, а люди не верят, - добавил Макаров.

По словам спикера, куда бы он ни пришёл, люди спрашивают у него, как вступить в "Единую Россию".

Отметим, Александр Беглов приостановил членство в партии "Единая Росиия" в 2012 году, в губернаторских выборах 2019 года он участвовал как самовыдвиженец.

Сергей Еремеев