Беглов сообщил о заметном снижении уровня COVID-госпитализаций в Петербурге

В Петербурге за минувшую неделю уровень госпитализации ковидных пациентов упал на 23%, отчитался в ходе видеосовещания с вице-премьером Татьяной Голиковой городской глава Александр Беглов.

Он сообщил, что всего в COVID-стационары за прошедшие семь дней попали 5,5 тысяч человек, свободными остаются 11% "вирусных" коек.

Заболевшим оказывается помощь в 16 городских и 6 федеральных стационарах, в которых совокупно развёрнуто 11 476 инфекционных мест.

В то же время, по данным Смольного, в Северной столице проводится в 4,5 раза больше тестирований на COVID-19 по сравнению с нормативами Роспотребнадзора: около 700 анализов на 100 тысяч местного населения.

Добавим, что в Петербурге ежедневно растёт уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией: только сегодня было выявлено 2029 новых случаев. При этом вице-губернатор Ирина Потехина уверена, что праздник выпускников "Алые паруса" никак не повлиял на ситуацию, так как, по её информации, количество заражений среди его участников было минимальным.

Мероприятие, напомним, посетили 40 тысяч человек.