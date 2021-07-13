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Новости 9:52

Привитый глава правительства Сахалина заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Привитый глава правительства Сахалина заразился коронавирусом

Председатель правительства Сахалина Алексей Белик подхватил COVID-19: несколько дней назад он начал курс вакцинации, информирует пресс-служба регионального кабмина.

"Алексей Белик проходит лечение от коронавирусной инфекции. Отметим, вакцинацию против опасного заболевания первым компонентом он прошел несколько дней назад", - указано в сообщении ведомства.

Организм чиновника не успел дать должный иммунный отклик, однако болезнь при этом проходит в лёгкой форме. Сам Белик полагает, что так происходит именно из-за прививки.

"Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - сообщил он.

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