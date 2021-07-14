Депутат Мишкинис: Совет МО "Смольнинское" не бездействовал

Муниципальный депутат-самовыдвиженец МО "Смольнинское" Елена Мишкинис в разговоре с ЗАКС.Ру назвала иск прокуратуры Центрального района Петербурга о признании местного совета бездействующим политическим. Мундеп полагает, что перспективы у этого дела "могут быть любые".

- Это все планомерное давление на нас как на совет. Проиграли выборы, теперь пытаются распустить нас. Это беспредел, по-другому не скажешь, - заявила депутат.

Мишкинис уверяет, что местный совет не бездействует: проводит заседания, не смотря на то, что и.о. главы муниципалитета Григорий Ранков ("Единая Россия") их не созывает.

- Мы не бездействовали, естественно, - заявила Мишкинис. - Этому подтверждение - принятые решения, направленные в органы исполнительной государственной власти, фото- и видеофиксация. Суды признают наши заседания в период с декабря по март заседаниями... У нас были иски одного из наших депутатов-единороссов с Ранковым против меня и совета. Они пытались оспорить конкретные заседания, признать, что мы неправомерно собирались. Они в итоге забрали свои иски, потому что всё у нас было легитимно.

В совете утверждают, что Ранков не созывал местных депутатов с сентября 2020 года. Сам единоросс отказывается признавать встречи мундепов в его отсутствие, большинство из которых проходили за дверями муниципалитета, заседаниями. Ранее Ранков сам выступил истцом по делу о призании совета МО "Смольнинское" бездействовавшим в период с 5 января по 5 апреля 2021 года. Однако 2 июля Смольнинский районный суд постановил, что права и.о. главы нарушены не были. При этом Ранков еще в марте допускал, что с инициативой о признании совета бездействующим выступит прокуратура.

Напомним, по итогу муниципальных выборов 2019 года большинство мест в совете МО "Смольнинское" досталось противникам "Единой России". Мандаты получили представители "Яблока", активисты команды, близкой к сторонникам Алексея Навального, и участники объединения "Центральный район за комфортную среду обитания". Они длительное время не могли договориться о выборе главы и руководить муниципалитетом продолжил Ранков, который был главой в прошлом созыве, но в новый переизбраться депутатом не смог.

Фото: vk.com/Елена Мишкинис