Рыбаков призвал Путина ввести двухнедельный локдаун из-за роста смертности от COVID-19

Глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к президенту Владимиру Путину с призывом ввести на две недели режим нерабочих дней из-за высокой смертности по коронавирусу.

"Недоверие граждан к властям, ошибки в информационной кампании государства, предрассудки и неинформированность привели к тому, что вакцинация в России идёт существенно медленнее, чем в ряде ведущих. При этом никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун", - заявил Рыбаков.

При этом он подчеркнул, что локдаун нужно вводить на иных условиях, нежели это было в 2020 году. Рыбаков считает, что зарплату сотрудникам в это время нужно платить за счет Фонда национального благосостояния, а не предприятий, иначе это приведет к разорению последних, сокращению выплат и увольнением.

Рыбаков призвал принять отдельные программы помощи для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства, которые должны покрыть расходы на аренду и частично компенсировать выпадающие доходы. Также он предложил принять программу жилищных пособий для граждан, арендующих жилье, чтобы дотировать 50% их расходов на аренду.

В последние дни смертность от COVID-19 в России бьет новые рекорды с каждым днем. За сутки 14 – 15 июля умер 791 пациент с коронавирусом: это самое большое значение за все время эпидемии в стране.

фото: пресс-служба "Яблока"