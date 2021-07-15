"Накопилось": Кинчев раскритиковал Смольный после проверки "тайных" концертов "Алисы"

Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев записал видеообращение к властям, в котором раскритиковал их из-за проверки сведений о подпольном концерте в "Лендоке". Запись под заголовком "Накопилось)" опубликована в официальных группах "Алисы" в соцсетях.

"Так вот, дорогой "комитет при", официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печёте как пирожки, то закрывайте меня по уголовке", - заявил Кинчев.

Он упрекнул власти в том, что в Петербурге провели такие массовые мероприятия, как "Алые паруса" и матчи чемпионата Европы по футболу, а фестиваль KKkinchevFest сначала ограничили до 3 тысяч зрителей, а затем закрыли вовсе. Кинчев подчеркнул, что говорит не о "материальной компенсации", а о "лицемерии и двойных стандартах".

По мнению Кинчева, в России не вводят чрезвычайное положение из-за эпидемии, поскольку в таком случае государство должно было бы взять на себя экономические потери населения.

"Зачем чрезвычайное положение, если ежедневно можно просто кошмарить народ", - задался вопросом Кинчев.

Высказался музыкант и о введении обязательной вакцинации. Он заявил, что не хочет "жить в цифровом концлагере", зато готов жить "в обычном", если его признают "уголовником".

"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось", - заключил Кинчев

Напомним, 13 июля комитет по культуре сообщил, что проверяет сведения о двух несогласованных концертах "Алисы" в Петербурге. Директор группы утверждал, что это были не концерты, а съемки клипа, при этом в каналах фанатов мероприятие рекламировалось как концерт с билетами по 5 тысяч рублей.

Пока музыканты должны согласовывать свои выступления со Смольным из-за эпидемии коронавируса. Перед ПМЭФ-2021, Евро-2020 и "Алыми парусами" власти массово отзывали уже выданные согласования.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру