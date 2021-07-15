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Муниципал 15 июля, 19:59

Концерт к 8 марта обернулся для администрации МО "Сосновая поляна" уголовным делом

фото ЗакС политика Концерт к 8 марта обернулся для администрации МО "Сосновая поляна" уголовным делом

Прокуратура Красносельского района 15 июля сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки соблюдения законодательства о бюджете и контрактной системе в МО "Сосновая поляна". Дело заведено по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), говорится на сайте ведомства. 

В ходе проверки деятельности местной администрации прокуратура обнаружила, что МО "Сосновая поляна" оплатила работы по контракту на проведение культурного мероприятия для округа, как утверждают в ведомстве, без документов, которые могли бы подтвердить, что исполнителем были выполнены все обязательства. Речь идет о контракте от 25 февраля 2020 года местной администрации с ИП Глущенко Натальей Анатольевной на поставку 339 билетов на мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Контракт обошелся МО в 498 тысяч рублей

Ранее 15 июля в здании администрации МО "Сосновая поляна" прошли обыски с участием сотрудников управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как сообщил ЗАКС.Ру депутат МО "Сосновая поляна" Дмитрий Бойко, глава местной администрации Максим Бабаев проходит по этому делу как свидетель. 

- Бабаев только что провел совещание в здании муниципального совета с сотрудниками. Он, действительно, был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля, - сообщил Бойко. 

Депутат также отметил, что сообщения других СМИ о возможном задержании главы администрации не соответствуют действительности. 

Напомним, недавно в ходе проверки Контрольно-счетной палаты в работе МО "Сосновая поляна" нашли 143 нарушения на сумму более 21,3 млн рублей. 

Константин Леньков

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