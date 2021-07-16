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Новости 13:38

"Это не эквивалент запрета на работу": Кремль - о журналистах-иноагентах

фото ЗакС политика "Это не эквивалент запрета на работу": Кремль - о журналистах-иноагентах

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о закрытии "Проекта" и включении его журналистов в перечень СМИ-иностранных агентов. Соответствующий вопрос чиновнику задал корреспондент "Эха Москвы" в ходе ежедневного брифинга.

"Ну, иностранный агент — это не означает запрета на работу. И СМИ-иностранные агенты, они продолжают свою работу, продолжают свою деятельность. Это не эквивалент запрета на работу", - полагает Песков.

Продолжать работу в других изданиях имеющие обозначенный статус журналисты могут с "выполнением соответствующих обязанностей", добавил путинский пресс-секретарь.

"Проект" был признан нежелательной организацией, после чего объявил о собственном закрытии. Его журналисты, а также несколько других работников СМИ, были включены Минюстом в список иноагентов.

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