"Это не эквивалент запрета на работу": Кремль - о журналистах-иноагентах

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о закрытии "Проекта" и включении его журналистов в перечень СМИ-иностранных агентов. Соответствующий вопрос чиновнику задал корреспондент "Эха Москвы" в ходе ежедневного брифинга.

"Ну, иностранный агент — это не означает запрета на работу. И СМИ-иностранные агенты, они продолжают свою работу, продолжают свою деятельность. Это не эквивалент запрета на работу", - полагает Песков.

Продолжать работу в других изданиях имеющие обозначенный статус журналисты могут с "выполнением соответствующих обязанностей", добавил путинский пресс-секретарь.

"Проект" был признан нежелательной организацией, после чего объявил о собственном закрытии. Его журналисты, а также несколько других работников СМИ, были включены Минюстом в список иноагентов.