Единороссы из ЗакСа хотят разрешить преподавание выпускникам средних профучилилищ

В петербургское Заксобрание внесли инициативу депутата-единоросса Юлии Мартемьяновой, добивающейся корректировки ФЗ "Об образовании в РФ". Женщина хочет открыть возможность трудоустроиться по специальности в образовательные учреждения для тех, кто учится на выпускных курсах в профильных училищах системы среднего профобразования. Законопроект высоко оценил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

"Под присмотром опытных наставников начинающие педагоги имеют гораздо больше шансов органично войти в коллектив и закрепиться в выбранной профессии. С другой стороны, и работодатель сможет внимательно присмотреться к новым сотрудникам, по достоинству оценить их профессиональную подготовку и моральные качества", - проанализировал политик его потенциальные плюсы.

По словам Макарова, предлагаемый порядок вещей положительно скажется на материальном благосостоянии молодых людей. Более того, отметил единоросс, ранний старт карьеры позволит выпускникам претендовать на более высокий доход в ближайшем будущем.