           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:53

Макаров поздравил петербургских мусульман с праздником Курбан-байрам

фото ЗакС политика Макаров поздравил петербургских мусульман с праздником Курбан-байрам

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил муфтия шейха Равиль-Хазрата Панчеева и всех мусульман города с праздником Курбан-байрам, сообщили в ЗакСе.

Макаров заявил, что в этот праздник мусульмане "обращаются к своим духовным истокам, традиционным ценностям, на которых держится любое общество – милосердию, состраданию, братской помощи всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации". По словам спикера, в Петербурге "столетиями царит атмосфера дружбы и согласия" между представителями разных конфессий, и в городе "сохраняются межнациональное единство, взаимоуважительный диалог культур, культурное многообразие". Он пожелал мусульманам здоровья, счастья и благополучия.

Накануне поздравление с праздником губернатора Александра Беглова опубликовал Смольный.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru