Макаров поздравил петербургских мусульман с праздником Курбан-байрам

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил муфтия шейха Равиль-Хазрата Панчеева и всех мусульман города с праздником Курбан-байрам, сообщили в ЗакСе.

Макаров заявил, что в этот праздник мусульмане "обращаются к своим духовным истокам, традиционным ценностям, на которых держится любое общество – милосердию, состраданию, братской помощи всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации". По словам спикера, в Петербурге "столетиями царит атмосфера дружбы и согласия" между представителями разных конфессий, и в городе "сохраняются межнациональное единство, взаимоуважительный диалог культур, культурное многообразие". Он пожелал мусульманам здоровья, счастья и благополучия.

Накануне поздравление с праздником губернатора Александра Беглова опубликовал Смольный.