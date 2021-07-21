Путин примет парад ВМФ в Петербурге

Владимир Путин прибудет в Петербург 25 июля и, как верховный главнокомандующий, примет парад сил Военно-морского флота России, известил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

Мероприятие по традиции состоится в последнее воскресенье июля.

12 июля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что грядущий парад ВМФ по случаю 325-летия российского флота станет самым масштабным по сравнению с прошедшими ранее. В связи с этим депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился в Смольный с требованием объяснить, согласовывал ли федеральный центр масштаб события, которое будет проводиться в сложной эпидемической обстановке, с администрацией города. Кроме того, репетиция парад практически ежедневно парализует движение в центре Петербурга.

Добавим также, во время парада перед военными кораблями проплывут мощи адмирала Федора Ушакова.