Замглавы ставропольского УГИБДД задержали по делу о взятках его начальника

Замначальника ставропольского управления ГИБДД Александр Ткаченко задержан в Москве по делу о взятке, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, Ткаченко везут в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте.

Накануне были задержаны начальник Ткаченко, глава ставропольского УГИБДД Алексей Сафонов, и еще несколько сотрудников ведомства. Его подозревают в получении взяток в составе группы на 19 млн рублей. В При обыске в доме Сафонова обнаружили шикарную обстановку в стиле, близком к барокко, в том числе - мебель, технику и унитаз с золотой отделкой.

После этого задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности начальника управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.