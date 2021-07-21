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Новости 21 июля, 19:24

Участок ЗСД сделают бесплатным для автомобилистов на время репетиции парада ВМФ

фото ЗакС политика Участок ЗСД сделают бесплатным для автомобилистов на время репетиции парада ВМФ

Комитет по транспорту объявил время бесплатного бесплатного проезда по участку ЗСД на время репетиции Военно-морского парада.

22 июля будет открыт бесплатный проезд по ЗСД на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта с 09:00 до 14:00. Также будет доступен бесплатный проезд в день парада, 25 июля, с 07:00 до 14:00.

Кроме того, в комтрансе напомнили, что 22 июля в связи с репетицией парада с  09:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта по:

  • Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Университетской набережной;
  • Биржевой площади;
  • Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
  • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой;
  • Набережной Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линии В.О. до Благовещенского моста;
  • Литейному, Троицкому, Благовещенскому, Дворцовому мостам.

На сайте Смольного доступна схема изменений в движении общественного транспорта, маршруты которого прилегают по этим улицам.

Парад ВМФ пройдет 25 июля. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что он станет самым масштабным за последние годы. Из-за этого депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился в Смольный с требованием объяснить, согласовывал ли федеральный центр масштаб события, которое будет проводиться в сложной эпидемической обстановке, с администрацией города. 

Парад пройдет без зрителей по требованию Роспотребнадзора. Его примет президент Владимир Путин, как главнокомандующий.

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