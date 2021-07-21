Петербургский суд оштрафовал болельщика из Финляндии за брошенный на "Газпром Арене" стакан с пивом

Петроградский суд Петербурга оштрафовал гражданина Финляндии Сампса Пиетари Сиронена за недопустимое поведение во время матча чемпионата Европы по футболу, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На болельщика финской сборной был составлен протокол по ч.1 ст.20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). 21 июня в ходе матча Финляндии и Бельгии на стадионе "Газпром Арена" Сиронен бросил в сторону поля пластиковый стакан с пивом.

Суд оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей. Также Сиронену запретили посещать в России места проведения официальных спортивных соревнований на два года.

Ранее Петроградский суд оштрафовал еще двух финнов, которые показывали непристойные жесты на матче с Бельгией.