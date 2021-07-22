           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 22 июля, 23:08

Умер бывший вице-губернатор Петербурга Смирнов

фото ЗакС политика Умер бывший вице-губернатор Петербурга Смирнов

Бывший вице-губернатор Петербурга и депутат Госдумы шестого созыва Александр Смирнов скончался в возрасте 63 лет в Кисловодске после заражения COVID-19, сообщил ЗАКС.Ру один из его помощников. 

Смирнов пришел на работу в Смольный в 1999 году. Он был назначен заместителем председателя комитета по управлению городским имуществом, но уже через четыре месяца возглавил комитет по содержанию жилищного фонда. С 2000 по 2003 год работал вице-губернатором Петербурга, отвечая за топливно-энергетическую и жилищно-коммунальную сферы.

После ухода из городской администрации Смирнов был вице-президентом инвестиционно-строительной финансово-промышленной группы РОССТРО, руководил дирекцией строящихся дорог в Центральном регионе России и заместителем директора ОАО "ЛЕНЖИЛНИИпроект". 

В конце 2012 года получил мандат депутата Госдумы от ЛДПР сложившей полномочия Василины Кулиевой. Входил в думский комитет по транспорту.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru