Верховный суд отказал в рассмотрении иска "Яблока" по видеонаблюдению на выборах

Иск "Яблока" с требованием признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии об изменении порядка видеонаблюдения на выборах в Государственную думу 2021 года остался без рассмотрения. Верховный суд отказал в принятии заявления, говорится в карточке дела.

Решение об ограничении круга лиц, имеющих доступ к трансляциям с избирательных участков, было принято ЦИК 14 июля. Наблюдать за голосованием смогут только участники выборов. Кроме этого, будет подготовлено 86 центров общественного наблюдения. По мнению "Яблока", Центризбирком мог превысить свои полномочия. В партии также обращают внимание на необходимость соблюдения ст. 55 Конституции.

Ранее, глава ЦИК Элла Памфилова призвала разделять квалифицированное наблюдение от "праздного любопытства", а сам иск "яблочников" назвала абсурдным. По ее словам, организация трехдневной трансляции с избирательных участков Москвы может обойтись столичному бюджету в миллиард рублей. В качестве другого аргумента против видеотрансляций глава ЦИК привела опыт западных стран, где подобные технологии расцениваются как вторжение в личную жизнь.