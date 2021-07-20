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"Яблоко" обжаловало в Верховном суде порядок видеонаблюдения в ходе выборов в Госдуму

фото ЗакС политика "Яблоко" обжаловало в Верховном суде порядок видеонаблюдения в ходе выборов в Госдуму

Партия "Яблоко" подала административный суд в Верховный иск о признании незаконным постановления ЦИК о порядке видеонаблюдения с избирательных участков во время выборов в Госдуму, сообщили представители партии в Telegram.

Яблоко считает, что принятое 14 июля постановление ЦИК "умаляет и ограничивает избирательные права граждан" по сравнению с прописанными в законе "Об основных гарантиях". Партия считает, что таким образом нарушена ст. 55 Конституции, запрещающая умаление прав и свобод человека и гражданина. Эта статья допускает ограничение прав исключительно федеральным законом, а не подзаконным актом, отметили в "Яблоке".

"ЦИК превысила свои полномочия до полномочий федерального законодателя, создав почву для нарушений избирательных прав граждан в части, касающейся контроля за избирательным процессом, подчеркивается в иске", - считают представители партии.

14 июля ЦИК утвердил порядок применения видеонаблюдения на участках в ходе выборов. После этого появились сведния, что видеотрансляция не будет доступна для всех желающих. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявлял, что видео с участков будет доступно для всех участников избирательного процесса, в том числе в 86 центрах общественного наблюдения.

 

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